Трамп: США не повинні були 'лізти в Україну'

Очільник Білого дому розкритикував мільярдну допомогу Києву та пригрозив Європі зупинкою постачання зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не повинні були втручатися у війну в Україна та витрачати значні кошти на підтримку Києва.

Під час спілкування з журналістами Трамп різко розкритикував попередню політику Вашингтона, заявивши, що США витратили сотні мільярдів доларів без жодної вигоди.

"Ми витрачаємо мільярди. Знаєте, нам не треба було лізти в Україну. Україна – за тисячі миль звідси, через океан… У нас був президент – просто дурень: віддав їм 350 мільярдів доларів, нічого не отримавши натомість", – сказав він.

За словами Трампа, значна частина американських запасів озброєння була передана Україні, що змусило США активізувати виробництво боєприпасів. Водночас він наголосив, що його адміністрація змінила підхід і тепер постачає зброю на комерційній основі.

"А я продаю їм боєприпаси. За це платить Європейський Союз", – додав президент США.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, ця заява пролунала на тлі загострення відносин між США та європейськими партнерами. Раніше Дональд Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо союзники не підтримають американську операцію з розблокування Ормузької протоки.

Крім того, постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп "оцінює і переоцінює" усе, що повʼязано з Альянсом.

В інтервʼю виданню The Telegraph Трамп заявив, що всерйоз розглядає вихід Сполучених Штатів із НАТО. Він також розкритикував Британію за відмову долучитися до ударів на Близькому Сході.

