Трамп зізнався, чи віддасть наказ про захоплення Путіна

За його словами, Європа зробила дуже багато для України, але цього виявилося недостатньо.

Президент США Дональд Трамп заявив, що необхідності затримувати російського лідера Володимира Путіна, як Ніколаса Мадуро, не виникне.

Він відповів на запитання журналіста про те, чи віддав би він коли-небудь наказ про проведення операції із захоплення Володимира Путіна.

"Ну, я не думаю, що в цьому буде необхідність. Я думаю, що у нас завжди були хороші відносини, хоча зараз я в ньому розчарований", - сказав він.

"І, очевидно, що президент Путін не боїться Європи. Він боїться США, якими керую я. Страху перед Європою немає. Розумієте, Європа відстала", - заявив Трамп.

Президент сказав, що вони захопили російський танкер і Росія вирішила не захищати своє судно - він справедливо вважає, що це "позитивний момент".

"Я люблю Китай, я люблю Росію, я люблю народ Китаю, я люблю народ Росії. Я дуже добре лажу з президентом Путіним, але я дуже в ньому розчарований. Але я не хочу, щоб вони були нашими сусідами в Гренландії. Цього не буде", - додав він.

Війна в Україні - думка Трампа

Раніше Трамп сказав, що вважає Путіна готовим до укладення мирної угоди. За його словами, переговорний процес неодноразово заходив у глухий кут через позиції обох сторін. Він стверджує, що були моменти, коли Кремль був готовий до домовленостей, але президент України нібито відмовлявся від угоди, що, за його словами, його "шокувало".

