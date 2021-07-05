Минулого тижня у Росії ухвалили закон, за яким шампанським можна називати лише російські напої.

Французький виробник дорогих марок шампанського погодився називати свою продукцію просто ігристим, щоб не втратити російський ринок.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Минулого тижня у Росії ухвалили закон, за яким шампанським можна називати лише російські напої. Тож продукцію з батьківщини напою – французької провінції Шампань для росіян тепер маркуватимуть, як ігристе вино.

Це при тому, що у всіх цивілізованих країнах, куди постачають французьке шампанське, діє протилежне правило: шампанським можна називати продукцію, вироблену у Шампані, адже це вважається захищеною географічною назвою. І досі Франція цю норму досить ревно захищала.

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Автор: Денис Прядко