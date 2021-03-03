Четверо чоловіків у віці від 18 до 35 років розбили табір прямо в парку, де і згвалтували жінку.

Туристка з Ірландії піддалася груповому зґвалтуванню на Канарських островах після того, як поспівчувала групі мігрантів з Північної Африки.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався в парку Агуа Ла Перра на острові Гран-Канарія. Четверо чоловіків у віці від 18 до 35 років прибули на іспанський курорт і отримали житло, що перебувало у віданні Червоного Хреста. Незабаром їх вигнали за порушення правил, після чого мігранти розбили табір прямо в парку.

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36-річна ірландка, яка прогулювалася по його території, зупинилася поруч з приїжджими і поцікавилася, чи може вона чим-небудь їм допомогти, але «протягом декількох секунд» піддалася нападу.

В результаті всіх чотирьох підозрюваних затримали. Передбачається, що кожному з них буде пред'явлено звинувачення в груповому згвалтуванні.

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Автор: УНІАН