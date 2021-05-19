У заяві не вказується, чи перекваліфікували справу на кримінальну.

Генпрокуратура Нью-Йорка змінила характер справи проти Trump Organization з цивільного на кримінальний.

Про це пише BBC.

Читайте такожУ США розстріляли автобус для вечірок: є загиблі (фото)«Ми поінформували Trump Organization, що розслідування їхньої діяльності більше не має цивільного характеру. Наразі ми розслідуємо діяльність компаній у кримінальному порядку спільно з окружним прокурором Мангеттена», – пояснив речник ініціаторки розслідування Фаб'єн Леві в коментарі телеканалу.

У заяві не вказується, чи перекваліфікували справу на кримінальну і чи не фігурує Дональд Трамп серед обвинувачених.

Що відомо про справу

У березні 2019 року демократка Летиція Джеймс почала цивільне розслідування у зв’язку з інформацією, котра надійшла, що Трамп спеціально занизив вартість одного зі своїх активів, щоби знизити суму податків.

Тим часом офіс окружного прокурора Мангеттена в серпні минулого року розслідував імовірну «тривалу злочинну поведінку» бізнес-імперії Трампа. Схоже, йшлося про банківські й страхові махінації компаній.

У лютому правоохоронці отримали доступ до податкових декларацій Трампа у рамках розслідування після довгої судової тяганини. Протягом усього президентства Трамп рішуче відмовлявся розкривати дані декларацій.

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Автор: Яна Ставська