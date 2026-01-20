'Стурбований будь-яким розфокусом': Зеленський відреагував на конфлікт навколо Гренландії

Президент вірить, що США почують Європу.

Україна поважає суверенітет Данії та підтримує її територіальну цілісність. Про це в розмові з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи погрози Трампа щодо Гренландії.

"Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу, почула у форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться. І дуже вірю, що не буде якихось великих загроз", – сказав Зеленський.

На запитання журналістів, чи є стурбованість у Києва щодо того, що увага Трампа може бути відвернута від України на Гренландію, Зеленський відповів:

"Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це взаємозамінники. У нас повномасштабна війна. І в нас є конкретний агресор, є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію, тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше немає", – пояснив Зеленський.

Погрози Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висунув Європі ультиматум щодо Гренландії. Він заявив, що Вашингтон вводить 10% мита на ряд країн Європи через те, що вони виступили проти угоди з США щодо острова. Він вчергове аргументував це тим, що РФ і Китай нібито хочуть забрати острів собі.

Видання Politico відзначало, що у відповідь на погрози Трампа Європа готується застосувати проти США "торгівельну базуку". З відповідною пропозицією виступила Франція, тоді як Німеччина неохоче зазвичай вдається до таких далекосяжних заходів.

