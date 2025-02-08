Провести аудит витрат Маску доручив президент США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що доручив мільярдеру Ілону Маску провести аудит витрат Пентагону. Про це повідомляє CNN.

"Пентагон, освіта, практично все. Ми збираємося пройти через все так само, як це було дуже погано з тим, через що ми щойно пройшли (мається на увазі ліквідація USAID, – ред.), з цією жахливою ситуацією, через яку ми щойно пройшли. Це було дуже, дуже прикро. Ви не знайдете нічого подібного, але ви знайдете багато чого. І я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, який є військовим відомством. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які є досить поганими. Але я не думаю, що ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", – заявив американський президент.

На подальші запитання журналістів про те, чи застеріг Трамп Маска від того, "чого він не може торкатися", очільник Білого відповів, що "ми це не обговорювали".

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Проте він акцентував, що диктує, в яких сферах він хоче, щоб Маск працював. За словами Трампа, він обирає "ціль" і каже Маску і його співробітникам, щоб вони "зайнялися нею".

"Можуть бути сфери, в яких ми не будемо працювати, але я думаю, що все дуже перспективно. Я доручив йому зайнятися освітою, військовою сферою, іншими сферами, і вони виявляють величезні обсяги шахрайства, зловживань, розтрат і всіх цих речей", – додав Дональд Трамп.

Дональд Трамп і Ілон Маск

Як відомо, Ілон Маск був одним із найбільших донорів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. ЗМІ писали, що мільярдер витратив щонайменше $288 мільйонів на вибори 2024 року, підтримуючи Трампа та республіканців.

Після виборів Трамп доручив Маску очолити нещодавно сформований "Департамент ефективності уряду", завдання якого – скоротити федеральні витрати.

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