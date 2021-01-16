Військовослужбовці, відправлені з усіх 50 штатів і "будуть розміщені навколо міста для захисту столиці".

Для забезпечення безпеки на інавгурації обраного президента Джо Байдена в Вашингтон перекинуть близько 25 тис. військовослужбовців Національної гвардії США.

Читайте такожФБР попередило про загрозу насильства перед інавгурацією БайденаПро це повідомила прес-служба Нацгвардії. "Міністерство оборони дало згоду надати до 25 тис. військовослужбовців для підтримки забезпечення безпеки під час інавгурації обраного президента",— повідомляється в Twitter Нацгвардії, передає kommersant. Військовослужбовці, відправлені з усіх 50 штатів і "будуть розміщені навколо міста для захисту столиці".

Через побоювання нових заворушень Вашингтон охоронятимуть до 21 тис. бійців Нацгвардії, на інавгурації Дональда Трампа в 2016 році їх було 8 тис.

Ситуація в США

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Автор: УНІАН