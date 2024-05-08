До дня інавгурації російського диктатора під будівлею МКС пройшла акція протесту.

В Гаазі перед Міжнародним судом ООН організували акцію до дня "інавгурації" Путіна "В'язниця, а не Кремль". Акцію анонсувала громадська організація Freies Russland NRW.

"Опівдні 7 травня, в день інавгурації Путіна, активісти з багатьох країн зберуться біля будівлі Міжнародного суду, щоб пригадати злочини нелегітимного узурпутіна. Справжнє місце для міжнародного злочинця у в'язниці, а не в Кремлі", - йдеться у повідомленні.

На честь акції навпроти будівлі Міжнародного суду ООН в Гаазі встановили гігантську фігуру російського диктатора у кайданах та тюремній робі, із закривавленими рууками.

Автором фігури є відомий німецький карикатурист Жак Тіллі.

Інавгурація Путіна - що відомо

РФ у середині березня провела псевдовибори Путіна, зокрема, й на окупованій частині території України. Ворожий Центрвиборчком "намалював" ватажку росіян 87,28% голосів виборців. Україна та низка держав Заходу не визнали "вибори Путіна".

Водночас сьогодні у Кремлі пройшла церемонія інавгурації диктатора. Представників на подію вирішили прислати шість європейських країн.

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