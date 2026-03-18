В Ірані підтвердили смерть секретаря Радбезу Ларіджані, який був правою рукою Алі Хаменеї

Алі Ларіджані загинув разом з сином Мортазою в будинку своєї доньки в районі Пардіс.

В Ірані у вівторок, 17 березня, підтвердили смерть Алі Ларіджані, який займав посаду секретаря Вищої ради національної безпеки, повідомило інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Примітно, що Ларіджані був правою рукою вбитого раніше верховного лідера країни, аятоли Алі Хаменеї.

За даними, секретар Вищої ради національної безпеки загинув в результаті атаки військових американських та ізраїльських літаків разом із сином Мортазою, заступником з питань безпеки секретаріату Вищої ради нацбезпеки Алі Резою Баятом та групою охоронців.

Відео дня

Повідомляється, що на момент удару Ларіджані перебував в будинку своєї доньки в районі Пардіс.

Видання Clash Report в Telegram-каналі опублікувало відео з наслідками удару по будинку, де, ймовірно, було вбито Ларіджані. Будівля зруйнована вщент.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац раніше у вівторок повідомив про знищення двох високопоставлених представників іранського режиму - секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані та командира внутрішнього воєнізованого формування "Басидж" Голамрезу Сулеймані.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в колонці The New York Times висловлено прпиущення, що через три тижні після початку війни проти Ірану президент США Дональд Трамп не має жодного очевидного плану щодо повалення іранського режиму. Підкреслюється, що саме цього й прагне очільник Білого дому. В статті додається, що якщо метою Трампа є захоплення ядерних матеріалів Ірану, що, на думку видання, є більш скромнішою ціллю, то президент США не запропонував переконливих ідей для її досягнення. Видання зауважило, що Трамп не спрогнозував передбачуваний побічний ефект війни на Близькому Сході, зокрема, перебої в постачанні нафти.

Також ми писали, що глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас закликала США та Ізраїль припинити війну з Іраном. Каллас поділилася, що ЄС консультується з урядами країн Близького Сходу про те, як довести конфлікт до завершення. Вона додала, що Європа не розуміє деяких дій Сполучених Штатів за Трампа або їхніх цілей в Ірані. Окрім цього, Каллас заявила, що з країнами Європи не консультувалися перед початком цієї війни. Навпаки, багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не починати цю війну.

