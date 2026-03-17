'Нас не питали': США та Ізраїль почали війну з Іраном всупереч заявам із ЄС, – Каллас

Вона наголосила, що європейські лідери намагалися відмовити Вашингтон від ескалації конфлікту.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас закликала США та Ізраїль припинити війну з Іраном і повідомила, що ЄС консультується з урядами країн Близького Сходу про те, як довести конфлікт до завершення.

В інтерв'ю Reuters Каллас також зазначила, що двері для участі Європи в зусиллях із відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці не зачинені, але, швидше за все, це стане можливим лише в межах дипломатичного рішення. Низка європейських країн уже відхилила заклики президента США Дональда Трампа взяти участь у місії з розблокування протоки – ключового транзитного пункту для нафти, газу та інших товарів, який наразі значною мірою заблокований Іраном.

Європейські лідери заявили, що не готові наражати свої сили на небезпеку в розпал війни, яку вони не починали, попри попередження Трампа про те, що їхнє небажання може мати негативні наслідки для альянсу НАТО. Каллас зауважила, що Європа не розуміє деяких дій Сполучених Штатів за Трампа або їхніх цілей в Ірані, але вже звикла до його непередбачуваності та стала "спокійнішою" у своїх реакціях.

ЄС консультується з країнами Близького Сходу

На запитання про те, чи настав час покласти край війні, Каллас відповіла: "Безумовно. Я думаю, в інтересах кожного, щоб ця війна припинилася. Проблема воєн у тому, що їх легше почати, ніж зупинити, і вони завжди виходять з-під контролю". Вона також заявила, що блок готовий допомогти "дипломатично зблизити сторони, щоб дійсно зупинити цю війну":

"Ми консультуємося з регіональними країнами, такими як країни Перської затоки, Йорданія, Єгипет, щодо того, чи можемо ми висунути пропозиції для Ірану, Ізраїлю та США, щоб вийти з цієї ситуації так, аби кожен зберіг обличчя".

За її словами, головна проблема європейських країн полягає в тому, що з ними не консультувалися перед початком цієї війни – фактично, все було навпаки. Багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не починати цю війну.

Чорноморська зернова угода як модель для Ормузької протоки

Удари по Ірану вже чинять серйозний вплив на Європу, насамперед через зростання цін на енергоносії внаслідок блокування Іраном Ормузької протоки. "Ніхто не готовий наражати своїх людей на небезпеку в Ормузькій протоці", – заявила Каллас. "Ми повинні знайти дипломатичні шляхи тримати її відкритою, щоб у нас не виникло продовольчої кризи, кризи добрив та енергетичної кризи у світі".

Каллас висунула ідею відтворення угоди, укладеної за посередництва ООН, яка дозволяє Україні експортувати зерно, продукти харчування та добрива через Чорне море без нападів на цивільні судна з боку Росії.

Вона повідомила, що обговорювала цю ідею з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і що ООН "працює над цим". "Тепер питання в тому, на що зможуть погодитися і сусідні країни, особливо Іран", – додала вона

