США перекинуть елітних десантників на Близький Схід: що відомо про легендарну 82 дивізію

Поки Дональд Трамп говорить про переговори з Іраном, одна з найшвидших ударних сил США вже готується до розгортання.

Близько 1000 американських військових із 82-га повітряно-десантної дивізії можуть бути найближчими днями перекинуті на Близький Схід. Про це повідомляє CNN, зазначаючи, що підготовка триває попри заяви президента США Дональда Трампа про можливе дипломатичне врегулювання з Іраном.

Сили, які можуть з’явитися будь-де за 18 годин

82-га дивізія – унікальний підрозділ армії США, здатний розгорнутися в будь-якій точці світу менш ніж за 18 годин зі своєї бази в Північній Кароліні. Вона входить до складу сил негайного реагування і вважається однією з наймобільніших у світі.

Її можливості вже перевірялися в реальних умовах – зокрема у 2021 році, коли військові були терміново направлені до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая для забезпечення евакуації після завершення операції США в Афганістані.

До складу дивізії входять три бойові бригади чисельністю приблизно по 4000 військових кожна, авіаційна бригада з ударними та транспортними гелікоптерами, артилерія, логістичні підрозділи та штаб.

Підрозділ має багату історію: він був сформований під час Першої світової війни, а згодом відновлений у роки Другої світової. У 1942 році дивізію переформували в повітряно-десантну, і вона брала участь у ключових операціях, включно з Висадкою в Нормандії.

Від В’єтнаму до Близького Сходу

Після Другої світової війни 82-га дивізія неодноразово брала участь у бойових діях – від війни у В’єтнамі до операцій у Гренаді, Панамі, Іраку та Афганістані. Також вона залучалася до боротьби проти Ісламської держави на Близькому Сході.

На тлі можливого загострення ситуації з Іраном розгортання цієї дивізії може стати сигналом, що США готуються не лише до переговорів, а й до силового сценарію.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, очікується, що Пентагон направить тисячі солдатів з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США на Близький Схід. Це доповнить масштабне нарощування військової потужності США, навіть у той час, коли президент США Дональд Трамп говорить про можливу угоду з Тегераном для припинення війни.

Офіційні особи, які виступали на умовах анонімності, не уточнили, куди саме на Близький Схід направляться війська і коли вони прибудуть у регіон. Солдати дислоковані у Форт-Брегг, Північна Кароліна. Американські військові переадресували питання до Білого дому, який заявив, що всі оголошення про розгортання військ надходитимуть від Пентагону.

