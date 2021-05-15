Ірландський уряд збирається відроджувати сільську економіку шляхом залучення більшої кількості людей до віддаленої роботи.
Міграція населення з сіл у міста є давньою проблемою країни, пише CNBC. Однак на тлі пандемії COVID-19 влада сподівається спонукати людей залишатися в сільській місцевості або переїжджати до неї.
Читайте такожЗаснув і переплив на крижині Атлантику: біля берегів Ірландії зняли рідкісну появу моржа (відео)План передбачає надання фінансової підтримки місцевій владі для перетворення порожньої нерухомості на центри для віддаленої роботи. У всій країні збираються створити понад 400 таких центрів.
Серед підприємців, які вже перевели своїх співробітників на віддалений режим і самі перебираються з великих міст до сільських районів, існує думка, що віддалена робота справді може допомогти сільській місцевості - і селам теж є що запропонувати людям у відповідь.
Водночас підприємці зазначають, що крім створення власне центрів віддаленої роботи зусилля влади мають зосереджуватися також на тому, як працівників, які користуються цими центрами, можна буде інтегрувати в місцеве життя.
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