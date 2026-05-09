Іспанія може залишитись без нових Patriot через скандал 2013 року, - ЗМІ

Іспанії дуже потрібні нові ЗРК проти балістичних ракет.

Іспанія може залишитись без нових комплексів Patriot, які вона замовила в США. Усе через скандальне рішення іспанського уряду, ухвалене аж у 2013 році. Про це пише портал Defense Express.

Видання зазначає, що наприкінці 2025 року Іспанія уклала контракт на закупівлю чотирьох ЗРК Patriot у версії Patriot PAC-3+, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Однак угоду можуть заблокувати за позовами інвесторів до іспанського уряду у справі 13-річної давнини.

Так, у 2013 році тодішній прем’єр-міністр країни Маріано Рахой вирішив заморозити субсидії для "зеленої" енергетики, скоротити виплати для вже побудованих електростанцій і навіть запровадити новий податок для власників сонячних панелей.

Як пише видання, реакція бізнесменів не обмежилася словесним обуренням. Інвестори подали відповідні позови і конкретно американські суди надали дозвіл на пошук майна Іспанії, яке можна конфіскувати для компенсації збитків інвесторів.

І зараз позивачі вивчають можливість вплинути на контракт із поставки Patriot в Іспанію, заблокувавши авансові платежі або всю угоду.

Крім того, під загрозою може опинитися навіть виступ збірної Іспанії на чемпіонаті світу з футболу, який цього року проходитиме якраз у США, Канаді та Мексиці.

"Для Іспанії закупівля нових ЗРК Patriot важлива, оскільки станом на сьогодні на озброєнні є три батареї, одна з яких на ротаційній основі перебуває в Туреччині у рамках місії НАТО", – додали в Defense Express.

