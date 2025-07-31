Морські їжаки, яких використовували для боротьби проти Rugulopteryx okamurae, почали гинути.

На узбережжях Іспанії стрімко поширюється інвазивна водорість Rugulopteryx okamurae, яка завдає серйозної шкоди екосистемам і санітарному стану курортних зон. Як повідомляє видання BILD, буро-зелені маси водорості заполонили пляжі Середземного моря й Атлантичного океану, перетворюючи їх на непридатні для відпочинку.

Рослину, завезену з Азії (імовірно, з баластними водами вантажних суден), уперше було зафіксовано в районі Гібралтарської протоки близько 10 років тому. Відтоді вона швидко поширилася іспанським узбережжям. Тільки з травня з пляжу Ла Калета в Андалусії екскаваторами вивезли близько 1200 тонн водорості, причому в деякі дні обсяги сягали 78 тонн.

Учені стурбовані темпами її поширення. У Європі у цього виду немає природних ворогів, а спроби біологічного контролю провалилися - морські їжаки, яких використовували для боротьби, не впоралися з об'ємами та почали гинути через токсини, що виробляються водорістю.

Розуміючи, що повністю позбутися рослини неможливо, регіональна влада Андалусії ухвалила експериментальну програму з управління ситуацією. План передбачає не тільки прибирання, а й переробку водорості на корисні ресурси - тепло або електрику. Для цього схвалено будівництво спеціального біореактора, який перероблятиме біомасу.

Нашестя синього краба в Чорному морі

Як писав УНІАН, на північно-західному узбережжі Чорного моря зафіксовано активне поширення хижака - синього краба. Інвазивний прибулець загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних і рибі. Хижий вид, родом з Атлантики, стрімко просувається від турецьких і болгарських берегів у напрямку українського узбережжя та дельти Дунаю. Представник родини ракоподібних порушує баланс прибережних екосистем, особливо в умовах зміни клімату, до яких сам успішно адаптується.

Однак досвід інших країн показує, що контрольований вилов синього краба може зменшити його вплив на екосистему, а також приносити прибуток - його м'ясо використовують для приготування смачних страв.

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