В останньому конверті був компакт-диск, через який сканер не виявив ніж.

Міністерство промисловості, торгівлі та туризму Іспанії отримало на ім'я глави відомства Рейес Марото конверт з ножем, забрудненим чимось червоним.

Як повідомляє RTVE, лист надійшов у п'ятницю. При цьому за кілька днів до цього міністр внутрішніх справ країни Фернандо Гранде-Марласка, глава Цивільної гвардії Марія Гамес і глава лівої політичної партії "Подемос" Пабло Іглесіас отримали конверти з патронами.

Читайте такожУ США 20-річного пранкера застрелили на зйомках розіграшу з пограбуваннямОстанній нещодавно залишив посаду другого віце-прем'єра, щоб взяти участь у місцевих виборах у Мадриді 4 травня. Марото також супроводжує одного з кандидатів і вважається, що може отримати одну з посад у керівництві автономного співтовариства.

Однак новий лист відрізняється тим, що на ньому зазначений відправник. За інформацією джерел, у конверті був ніж середнього розміру з червоними мітками крові або фарби. Також у конверті лежав компакт-диск, через який сканер не виявив ніж, а ще аркуші паперу з роздрукованими повідомленнями з WhatsApp і Twitter та певні записи.

Поліція вже почала розслідування.

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Переклад: Катерина Комолова