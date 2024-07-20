За словами держсекретаря США, він бачить в ізраїльському суспільстві сильне бажання "покінчити з цим".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС перебувають "в межах 10-ярдової лінії і рухаються до лінії воріт". Про це він сказав під час виступу в Інституті безпеки в Аспені, передає The Jerusalem Post.

"Ми часто знаємо, що останні 10 ярдів є найважчими", - підкреслив Блінкен та додав, що наразі питання полягає у завершенні переговорів щодо деяких важливих деталей.

За його словами, США, як і раніше, вважають, що найшвидший спосіб закінчити цю війну та принести полегшення жителям Гази - це укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

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Водночас коли держсекретаря США запитали про те, що, можливо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спеціально саботує переговори про припинення вогню, то Блінкен у відповідь на це розповів, як спілкується з ізраїльським лідером.

"Я не зосереджуюсь на особистостях, я зосереджуюсь на політиці. І ми хочемо бути впевненими, що, рухаючись вперед з будь-ким, чи то з нашими ізраїльськими союзниками, чи з будь-ким іншим, ми досягаємо домовленостей про конкретні кроки, які необхідно зробити, щоб просунути вперед те, що ми намагаємося просунути", - пояснив політик.

Блінкен наголосив, що зараз він бачить в ізраїльському суспільстві сильне бажання "покінчити з цим", домогтися припинення вогню та повернення заручників додому.

Американський посадовець зауважив, що має бути досягнута домовленість, яка принесе тривалий мир та безпеку для ізраїльтян, які сильно цього прагнуть та потребують, а також реалізує право палестинців на самовизначення.

Ізраїль та ХАМАС - останні новини

Раніше Reuters повідомляв, що ХАМАС погодився розпочати перемовини щодо звільнення ізраїльських заручників. За словами чиновників, тоді випав реальний шанс досягти угоди.

"Войовниче ісламістське угрупування відмовилося від вимоги, щоб Ізраїль спочатку взяв на себе зобов'язання щодо постійного припинення вогню перед підписанням угоди, і дозволило б провести переговори для досягнення цієї мети протягом шеститижневого першого етапу", - повідомило анонімно джерело для видання.

Водночас Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав Ізраїль окупантом та закликав негайно припинити будівництво ізраїльських поселень на території Палестини. У суді заявили, що Ізраїль не має права здійснювати свій суверенітет на палестинських територіях і що міжнародні закони забороняють придбання території силою.

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