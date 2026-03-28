Китай розгорнув біля Тайваню сотні літаків, переобладнаних на дрони, - Reuters

Старі винищувачі отримали "друге життя", але тепер ними не керують пілоти.

Китай розмістив сотні застарілих винищувачів, переобладнаних на ударні безпілотники, на шести авіабазах поблизу Тайванської протоки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на новий звіт Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Зазначається, що супутникові знімки за лютий зафіксували ряди літаків J-6, які зовні нагадують моделі 1960-х років.

За наявними даними, ці "раритетні" апарати тепер працюють без пілотів і базуються у провінціях Фуцзянь та Гуандун.

Старший науковий співробітник Інституту Мітчелла Дж. Майкл Дам заявив, що Пекін розгорнув приблизно 200 таких літаків. На його думку, вони будуть використовуватися як крилаті ракети для перевантаження оборони острова.

"Вони будуть атакувати Тайвань, США або союзні цілі у великій кількості, ефективно перевантажуючи системи протиповітряної оборони", - сказав він.

Експерти з повітряної війни зазначають, що Китай інвестує величезні кошти у військові технології, аби мати змогу захопити Тайвань силою. Переобладнані дрони J-6W є частиною величезного арсеналу, до якого входять бомбардувальники та сучасні БПЛА.

У Тайвані вже готують відповідь на таку загрозу. Представник служби безпеки острова пояснив ЗМІ, що боротьба з такими "дешевими" цілями є дуже виснажливою.

"Головна мета цих дронів – виснажити системи протиповітряної оборони Тайваню під час першої хвилі атаки. Щоб не дати Китаю вдарити по важливих цілях, нам неминуче доведеться розв'язати питання економічної ефективності використання дорогих ракет для їх перехоплення на відстані", - заявив посадовець.

За словами капітана австралійських ВПС у відставці Пітера Лейтона, одночасна атака ракет і дронів стане справжнім викликом.

"Буде багато різноманітних речей, які наступатимуть одночасно. Це буде кошмар для протиповітряної оборони", - підкреслив він.

Наразі Пекін офіційно не коментує переміщення техніки, проте відомо, що перший успішний політ безпілотного J-6 відбувся ще у 1995 році. З літаків зняли гармати, встановивши натомість автоматичні системи управління.

Раніше УНІАН писав, що Китай веде приховану підготовку до можливого зіткнення зі США, використовуючи наукові судна для вивчення океанського дна. Експерти коментують, що, ймовірно, Пекін збирає дані про рельєф та властивості води, щоб допомогти своїм підводним човнам краще ховатися від радарів. Це може позбавити американський флот його головної переваги - здатності непомітно пересуватися в глибинах.

Додамо, що Пекін запустив в масове виробництво новітній реактивний дрон TM-300, який за швидкістю у 600 км/год та ціною має стати дешевим замінником ракет.

