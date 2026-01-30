Трамп висунув Канаді новий ультиматум, пригрозив величезними митами

Президент США обурився тим, що Канада не сертифікувала літаки компанії Gulfstream.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув Канаді новий ультиматум та знову пригрозив величезними митами.

Відповідну заяву американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social. У ній Трамп оголосив про скасування сертифікацій для всіх літаків, вироблених у Канаді.

"Виходячи з того, що Канада неправомірно, незаконно і непохитно відмовилася сертифікувати літаки Gulfstream 500, 600, 700 і 800, які є одними з найкращих і найсучасніших літаків, що коли-небудь вироблялися, ми цим скасовуємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express і всіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream, велика американська компанія, не отримає повну сертифікацію, як це мало статися багато років тому", – написав він.

Трамп звинуватив Канаду у тому, що вона "фактично забороняє продаж продукції Gulfstream на своїй території через цей самий процес сертифікації".

"Якщо з будь-якої причини ця ситуація не буде негайно виправлена, я накладу на Канаду 50-відсоткові мита на всі літаки, що продаються в Сполучених Штатах Америки", – резюмував президент США.

Мита Трампа

Кілька днів тому американський лідер пригрозив Канаді 100% митами, якщо країна укладе торговельну угоду з Китаєм. Це сталося невдовзі після того, як Канада та Китай оголосили про нове стратегічне партнерство.

Раніше Трамп пригрозив митами країнам, які виступають проти американського контролю над Гренландією. Президент США тоді назвав себе "королем мит". Згодом він повідомив, що не стане запроваджувати нові мита з 1 лютого.

У середині січня Трамп поінформував, що запровадив мита для країн, які співпрацюють з Іраном. Так, їм доведеться сплачувати 25% мита на всі торговельні операції з США.

