В Канаді змоделювали можливе вторгнення США до країни та підготувалися дати відповідь

Офіційні особи Канади наголошують, що ймовірність реального вторгнення є низькою, а розробка плану має концептуальний характер.

Військові в Канаді розробили модель гіпотетичного вторгнення армії США в країну та підготували можливу відповідь, повідомляє The Globe and Mail.

Як розповіли двоє високопоставлених урядовців, сценарій передбачає використання тактики, схожої на дії афганських моджахедів проти радянських військ, а потім й відносно сил НАТО в Афганістані.

Примітно, що це перший випадок за понад сто років, коли Канада моделює американський напад. Офіційні особи Канади наголошують, що ймовірність реального вторгнення є низькою, а розробка плану має концептуальний характер і не є планом бойових дій.

Відео дня

Видання зазначає, що військові виходять із того, що США могли б прорвати канадські оборонні позиції на суші та морі протягом кількох днів. Враховуючи обмежені ресурси та чисельність армії Канада розглядає варіант ведення партизанської війни.

За словами одного з чиновників, модель включає використання методів, які застосовували моджахеди у війні проти СРСР у 1979–1989 роках, а також таліби проти сил США та союзників. Метою таких дій було завдання значних втрат окупаційним військам та спроба ускладнити їхнє утримання території.

Вказується, що начальниця штабу оборони генерал Дженні Каріньян поділилася планом створити резерв у понад 400 тисяч добровольців, яких можуть залучити до оборони країни в разі ескалації ситуації.

В Міноборони Канади припускають, що країна матиме максимум 3 місяці на підготовку до можливого вторгнення. Якщо співпрацю в рамках NORAD буде припинено, Канада може звернутися по допомогу до Франції чи Великої Британії.

Канада та США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Канада та Китай оголосили про нове стратегічне партнерство. Видання The New York Times зазначило, що Оттава знизить мита на деякі китайські електромобілі, а Пекін зробить те саме для канадських продуктів з каноли. На думку журналістів, це партнерство є сигналом важливого розриву з США. Канада хоче терміново розширити коло торговельних партнерів, а також зменшити залежність від Вашингтона. Видання додало, що хвилювання у відносинах між Канадою та США призвело до майже повного замороження торговельних переговорів.

Також ми писали, що за даними Bloomberg, Канада має побоювання, що може стати наступною "мішенню" президента США після гучної операції у Венесуелі та на тлі погроз щодо Гренландії. На думку деяких експертів, не виключено сценарій "військового примусу" з боку США. Проте більшість аналітиків мають сумніви, що армія США почне військове вторгнення в Канаду.

Вас також можуть зацікавити новини: