Нікол Пашинян запросив до консультацій з підготовки до виборів "парламентські та зацікавлені позапарламентські сили".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність провести позачергові парламентські вибори в 2021 році.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає DW.

"Запрошую парламентські та зацікавлені позапарламентські сили на консультації з питання проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році", - написав він.

При цьому Пашинян додав, що готовий залишити посаду керівника Кабміну, однак зробить це "тільки за рішенням народу".

"Я не чіпляюся за крісло прем'єра, але і не можу проявити недбале ставлення до довіреної мені народом влади. Готовий залишити посаду прем'єра тільки рішенням народу. Також готовий у разі підтвердження довіри народу надалі продовжити лідерство Вірменії в цей складний період. Є єдиний варіант отримання відповідей на всі ці питання - проведення позачергових парламентських виборів", - заявив Пашинян.

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Як повідомило видання "Кавказький вузол", акції протесту з вимогою відставки Пашиняна продовжилися в Єревані 25 грудня. Сутички з поліцією були зафіксовані, зокрема, на перетині проспекту Маршала Баграмяна і вулиці Прошяна, кілька людей затримали.

До цього, 24 грудня, за закликом опозиції до будівлі уряду в Єревані прийшли близько тисячі людей. Вони спробували перекрити всі входи та виходи, щоб зірвати засідання Кабінету Міністрів. Стягнутим на місце силам поліції та спецназу вдалося відтіснити протестувальників на проїжджу частину, після чого засідання уряду відбулося.

Війна за Карабах 2020

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: УНІАН