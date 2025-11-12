Президент Польщі, схоже, і далі підігрватиме антиукраїнські настрої в своїй країні, попри війну в Україні.

Президент Польщі Кароль Навроцький поважає героїзм українців, які боронять свою країну і всю Європу від російської навали, але відмовлятися від історичних претензій до українців не планує. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю каналу wPolsce24.

Так, польський президент прокоментував звинувачення у тому, що за три місяці перебування на посаді він погіршив відносини з Україною. Він наголосив, що не змінив своєї думки щодо відповідальності РФ за агресію проти України

"Поляки підтримували і продовжують підтримувати Україну. Якщо хтось у світі, наприклад Зеленський, очікує, що я не говоритиму голосом поляків у важливих питаннях, то він буде здивований. Ми не можемо бути заручниками жодних держав. Ми не будемо ставити інтереси України вище власних", – сказав Навроцький.

Президент Польщі також натякнув, що продовжить розігрувати карту історичних претензій до українців.

"Я не розумію цього дивного пориву ставати на коліна перед кимось іншим, окрім Бога, і просити вибачення за правду. [...] Ми поважаємо героїзм українців у боротьбі з російським агресором, але це не означає, що ми маємо забути про польські жертви чи ставити інтереси України вище польських", – сказав Навроцький, вочевидь натякаючи на тему Волинської трагедії.

Антиукраїнські настрої в Польщі

Як писав УНІАН, останнім часом в Польщі піднялася хвиля антиукраїнських настроїв. За словами польських соціологів, антиукраїнську істерію підігрівають з двох боків – російська пропаганда та польські політики правопопулістичного напрямку.

Новий польський президент Кароль Навроцький теж намагається грати на антиукраїнських настроях. Він зокрема подав до польського Сейму законопроект про заборону "бандеризму", але польський парламент "зарубав" цей документ.

