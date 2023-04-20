Китай докладає зусиль, щоб стати провідною космічною державою.

Китай прагне придбати високотехнологічне обладнання в голландському космічному секторі. При чому іноді це робиться в обхід експортних обмежень.

Як пише Reuters, про це йдеться у річному звіті Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD). Аналіз "показує, що потужність запуску китайських супутників у найближчі роки зросте до 100 запусків на рік".

"Були різноманітні спроби Китаю придбати військові технології в обхід експортних обмежень. При цьому MIVD виявило, серед іншого, низку компаній-прикриттів, які використовувалися для цієї мети", – йдеться в повідомленні.

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Водночас очільник MIVD Ян Свіллерс заявив, що Китай спеціально шукав пускові установки з супутниками спостереження, розвідки (ISR) і супутниками зв’язку. Це є частиною зусиль, спрямованих Китаєм на те, щоб стати лідером у космічній галузі завдяки розробці найсучасніших квантових комунікаційних мереж із глобальним покриттям.

Розробки Китаю: важливі новини

Китай почав тестування першого у світі телескопа середнього інфрачервоного діапазону. Його розробили для більш ефективного спостереження за сонцем. Ввести цю технологію в експлуатацію технологію в Китаї планують у 2024 році.

Крім того, в Китаї готують загін надзвукових безпілотників, призначених для проведення розвідувальних операцій. Зазначається, що ці дрони-шпигуни можуть становити загрозу не тільки для Сполучених Штатів чи Південної Кореї, а й для Японії, Індії та інших країн.

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