Дрони можуть загрожувати не тільки Тайваню, а й Японії, США, Індії та іншим країнам.

Китайські військові можуть незабаром розгорнути надзвуковий безпілотник-шпигун. Такий дрон значно зміцнить здатність Китаю проводити розвідувальні операції.

Видання The Washington Post пише, що з'явився документ Національного агентства геопросторової розвідки, в якому зазначено, що китайські військові просувають технологічні досягнення, які можуть допомогти їм націлюватися на американські військові кораблі навколо Тайваню і військові бази в регіоні.

У документі представлені супутникові знімки від 9 серпня, на яких видно два реактивних розвідувальних безпілотника WZ-8 на авіабазі в Східному Китаї, приблизно в 350 милях від Шанхаю. Безпілотники - це вдосконалена система спостереження, яка може допомогти Китаю збирати картографічні дані в режимі реального часу для розробки стратегії або завдання ракетних ударів у майбутньому конфлікті.

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В оцінці зазначається, що Народно-визвольна армія "майже напевно" розмістила свій перший підрозділ БПЛА на базі, якою керує Східне командування підрозділу Збройних Сил Китаю, відповідального за виконання вимог Пекіна щодо суверенітету над Тайванем.

Інші документи детально описують низку викриттів китайського шпигунства та військової модернізації, включаючи розвідку, яка виявила існування додаткових китайських шпигунських аеростатів, а також інформацію про те, що Тайвань погано підготовлений для запобігання перевазі Китаю в повітрі під час вторгнення.

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс сказав, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче, щоб НВАК була здатна захопити Тайвань до 2027 року, хоча він додав, що це не означає, що Пекін віддасть наказ про напад.

Пекін представив безпілотники WZ-8 в 2019 році, коли два вугільно-чорних літака пройшли парадом над площею Тяньаньмень під час святкування 70-річчя створення Китайської Народної Республіки, керованої Комуністичною партією. Тоді мало хто з аналітиків вважав дрони повністю функціональними.

Також в оцінку Національного агентства геопросторової розвідки включені можливі траєкторії польоту безпілотника, а також двомоторного бомбардувальника H6-m Badger, що використовувався для його запуску. Після зльоту зі своєї авіабази військовий літак повинен був летіти до східного узбережжя Китаю, а потім випустити безпілотник-невидимку, який потім може увійти в повітряний простір Тайваню або Південної Кореї на висоті 100 тисяч футів і летіти в три рази швидше звуку. У документі не уточнюється, як приводиться в рух безпілотник, але говориться, що "характеристики двигуна в першу чергу пов'язані з ракетним паливом".

"Електрооптичні" камери і датчики дрона можуть збирати розвідувальні дані про головний острів Тайваню і західну частину Південної Кореї, включаючи столицю Сеул. Використання радара з синтезованою апертурою дозволило б картографувати територію в нічний час і в туманну погоду.

Основне застосування безпілотника буде спрямоване не проти Тайваню, а проти США і їх військових баз в Тихому океані, сказав Чі Лі-пін, директор відділу досліджень авіаційних систем в Національному інституті науки і технологій Чун-Шаня.

Чі додав, що зараз літак не призначений для завдання ударів, але він зазначив, що модифікації можуть дозволити йому завдавати ударів в майбутньому.

"Його важко виявити і перехопити. Існуюча американська зброя "повітря-повітря" недостатньо хороша", - сказав він.

Дін Ченг, старший науковий співробітник Інституту політичних досліджень Потомака, сказав, що розкриття інформації показує, що Китай розвиває здатність контролювати весь Індо-Тихоокеанський регіон.

"Це націлено не тільки на Сполучені Штати або Південну Корею. Японія повинна турбуватися про це. Індія повинна турбуватися про це. Вся Південно-Східна Азія повинна турбуватися про це", - зазначив Ченг.

Він зазначив, що Китай створює ряд високотехнологічних систем військового призначення - від гіперзвукової зброї, яка може використовувати розвідувальні безпілотники в протикорабельних цілях, до протисупутникової зброї, яку вони могли б використовувати, щоб спробувати засліпити США.

"Окремо жодна з цих речей не змінює правила гри. У сукупності ми дивимося на НВАК, що розробляє розвідувально-ударний комплекс: знайти противника, вдарити по ворогу, знищити ворога", - заявив він.

Аеродром, описаний в документі як "Люань", судячи з координат в документі, є базою в повіті Душан міста Луань. З 2019 року на базі велися будівельні роботи, включаючи розширення шляхів, що ведуть до південного входу в печеру, майже до 130 футів. Розмах крил бомбардувальника, з якого запускався дрон, становить 108 футів.

Ситуація навколо Тайваню - останні новини

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну загострилася ситуація навколо Тайваню. 8 квітня відбулося ще одне загострення щодо суверенної території, яку Пекін вважає своєю. Так, китайський флот оточив Тайвань під час навчань. При цьому в Пекіні зізналися, що відпрацьовували повну блокаду острова.

Влада Тайваню побоюється активності Китаю і вважає, що Пекін планує оголосити війну Тайбею і захопити території. У секретних документах Пентагону зазначається, що Китай може за короткий період "заволодіти тайванським небом".

Своєю чергою Тайбей в рамках підготовки до можливої війни з Пекіном планує закупити у США до 400 протикорабельних ракет наземного базування Harpoon.

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