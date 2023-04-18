Його особливість полягає в тому, що він здатний точніше фіксувати сонячну активність через інфрачервоні промені.

В Китаї у провінції Цинхай розпочалися тестування першого у світі телескопа середнього інфрачервоного діапазону, який місцеві науковці розробили для більш ефективного спостереження за сонцем.

За данними CGTN, особливість телескопа полягає в інфрачервоній системі, що здатна більше точно вимірювати рівень сонячного магнітного поля (AIMS). Це допоможе заповнити прогалини науковців у цій сфері по всьому всесвіті, зазначає видання.

КНР вперше в історії астрономічних спостережень обладнала телескоп відповідною конструкцією позаосьової оптичної системи. У фокальний площині його доповнили спектрометром середнього інфрачервоного зображення та системою вимірювання поляризації.

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Наразі у провінції тривають роботи із монтажу нової системи. Ввести в експлуатацію технологію науковці планують у 2024 році.

Як прокоментував такий "прорив" фахівець Національної астрономічної обсерваторії Тонг Ліюе, ця розробка має дійсно важливе значення, адже дозволить отримати більш точні вимірювання магнітного поля Сонця.

В NASA вразили знімками після загибелі зірки

Нагадаємо, що наука у 21 сторіччі розвивається надпотужно. Це стосується і сфери космосу, який став справжнім полігоном для відкриттів, адже досі є однією з найбільших загадок для людства.

Нещодавно агенство NASA показало вражаючі знімки вибуху сузір'я. Зокрема, у кадрі зафіксовані залишки від вибуху наднової Кассіопея А. Відповідні дані вдалося отримати завдяки інфрачервоній системі телескопа Вебба.

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