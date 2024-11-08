Цей склад, площею майже 180 тис. кв. м ,обслуговував усі магазини ретейлера у країні.

Шведська компанія Ingka Group, яка є власником IKEA продала свій останній актив у Росії – склад у підмосковному Єсиповому. Цей дистриб'юторський цент було відкрито у 2003 році. У 2019-му тодішній гендиректор Ingka в РФ Патрік Антоні говорив, що цей об'єкт — "ключ для розвитку IKEA в Росії".

Про відповідну угоду розповіли "РБК" два джерела на ринку комерційної нерухомості та представники покупця – бізнесмена Роберта Узілова. Як додається, цей склад, площею майже 180 тис. кв. м, обслуговував усі магазини ретейлера у країні.

У березні 2022 року Ingka призупинила роботу роздрібної мережі в Росії та Білорусію. Також закриття торкнулось фабрик, на яких виробляли товари. Вже наступного року компанія розпродала всі свої основні активи.

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Зводи викупили російський лісопереробник "Лузалес" і компанія кухонних меблів "Слотекс". Газпромбанк отримав 14 торгових центрів "Мега", а компанія "КЛС-Хімки" забрала собі штаб-квартиру IKEA у "Хімки бізнес-парк".

За словами співрозмовника, після припинення роботи IKEA зазначений склад не експлуатувався. Наразі невідомо, хто саме його займе. Джерела вказують, що угода отримала схвалення урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями, яку очолює міністр фінансів Антон Силуанов.

Вихід IKEA з Росії

У червні 2022 року одна з найбільших торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому IKEA оголосила про повний вихід з Росії через повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну. Залишки товарів були розпродані, після чого магазини закрилися.

Згодом у Федеральній службі виконання покарань Свердловської області запропонували замінити товари брендів, які пішли, меблями, що виготовляють ув'язнені під час трудової адаптації.

У 2023 році стало відомо, що білоруська компанії Swed House, яка займається продажем підробок на товари від шведської компанії IKEA, відкриється в Росії.

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