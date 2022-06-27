Працівники IKEA в РФ влаштували справжні битви з перегонами під час розпродажу з нагоди закриття магазинів.
Відео з місця подій опублікувала Baza.
"Розпродаж для співробітників IKEA виглядає приблизно так: люди забігають до магазину в Хімках і мчать до своїх цілей", - йдеться у повідомленні.
Розпродаж розпочався сьогодні. Його влаштували винятково для працівників за перепустками. Згодом розпродаж продовжать для інших росіян, але вже онлайн.
Працівники компанії можуть придбати речі зі знижкою від 15%, але вони не можуть купувати речі для перепродажу. Оптова купівля також заборонена.
Як повідомляв УНІАН, росіяни буквально б'ються за цукор, засоби індивідуальної гігієни та інші блага цивілізації, які в РФ вже недоступні, через жорсткі санкції. Підбірка найсмішніх відео - за посиланням.