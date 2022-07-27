У ФСВП переконують, що товари з колоній якісніші.

У Росії запропонували замінити товари брендів, які пішли з країни, продукцією російських ув'язнених.

Таку заяву зробили у Федеральній службі виконання покарань Свердловської області.

Глава відділу трудової адаптації засуджених заявив, що співвідношення ціна-якість у товарів з російських колоній вище, ніж у іноземних компаній.

"Якщо порівнювати меблі - у нас і якість краща, і ціни нижчі. Ми не комерсанти", - сказав він на виставці продукції російських ув'язнених.

У Федеральній службі виконання покарань країни-агресора переконані, що колонії зможуть замінити росіянам магазини IKEA.

Нагадаємо, одна з найбільших у світі торгових мереж з продажу меблів і товарів для дому IKEA оголосила про призупинення своєї роботи в Росії та Білорусі ще на початку березня. Тоді росіяни кинулися в магазини, щоб встигнути купити товари до закриття.

У середині червня IKEA оголосила, що повністю йде з Російської Федерації.

"Магазини IKEA вже не відкриються, всі залишки товару будуть розпродані. IKEA прощається з Росією!" - повідомили в компанії.

Пізніше в мережі було опубліковано відео, як працівники IKEA в Росії влаштували справжні битви з гонками під час розпродажу.

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