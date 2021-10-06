Американська автокомпанія Tesla програла судовий розгляд проти одного зі своїх чорношкірих працівників, який звинуватив виробника електрокарів в расизмі.
Про це повідомляє BBC.
На цьому ґрунті федеральний суд Сан-Франциско підтвердив, що у 2015-2017 роках оператор підіймача на заводі в місті Фремонт Оуен Діас працював у расово ворожому середовищі.
За словами Діаса, чорношкірі працівники щодня стикаються з расистськими образами у виробничих цехах каліфорнійського заводу Tesla і расистськими написами в душових. Зокрема колеги казали чоловікові "повернуться до Африки".
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Попри скарги до наглядових органів в Tesla не зробили адекватних кроків задля припинення подібної поведінки.
На цьому тлі суд зобов'язав автокомпанію $130 млн штрафу і ще $6,9 млн як моральну компенсацію Діасу.
"Прогресивний імідж Tesla був фасадом, що приховує його регресивне, принизливе ставлення до співробітників-афроамериканців", - йдеться в позові.
У Tesla вже подали апеляцію, назвавши рішення суду "недосконалим".
Раніше УНІАН повідомляв про пожежі на заводі Tesla у Фрімонті. Загоряння сталося в споруджуваній будівлі, всередині штампувального верстата.