Оуен Діас звинуватив колег у побутовому расизмі, а компанію - в бездіяльності.

Американська автокомпанія Tesla програла судовий розгляд проти одного зі своїх чорношкірих працівників, який звинуватив виробника електрокарів в расизмі.

Про це повідомляє BBC.

На цьому ґрунті федеральний суд Сан-Франциско підтвердив, що у 2015-2017 роках оператор підіймача на заводі в місті Фремонт Оуен Діас працював у расово ворожому середовищі.

За словами Діаса, чорношкірі працівники щодня стикаються з расистськими образами у виробничих цехах каліфорнійського заводу Tesla і расистськими написами в душових. Зокрема колеги казали чоловікові "повернуться до Африки".

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Попри скарги до наглядових органів в Tesla не зробили адекватних кроків задля припинення подібної поведінки.

На цьому тлі суд зобов'язав автокомпанію $130 млн штрафу і ще $6,9 млн як моральну компенсацію Діасу.

"Прогресивний імідж Tesla був фасадом, що приховує його регресивне, принизливе ставлення до співробітників-афроамериканців", - йдеться в позові.

У Tesla вже подали апеляцію, назвавши рішення суду "недосконалим".

Раніше УНІАН повідомляв про пожежі на заводі Tesla у Фрімонті. Загоряння сталося в споруджуваній будівлі, всередині штампувального верстата.

Автор: Станіслав Кожемякін