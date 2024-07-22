Зазначається, що більшість смартфонів, літаків і автомобілів можуть використовувати сигнал L5.

GPS-перешкоди, які часто зустрічаються над зонами військових дій, можна подолати. Одна з американських компаній заявила про створення приймача, який несприйнятливий до таких перешкод.

Видання Newsweek пише, що каліфорнійська компанія OneNav, розробник GPS, успішно випробувала нову технологію, яка дала змогу подолати широко поширені GPS-перешкоди на півночі Ізраїлю. GPS-приймач, відомий як L5-direct, "підтримував точну фіксацію місця розташування, попри активні перешкоди і спуфінг".

Приймач L5-direct працює, вловлюючи діапазон сигналів GPS, званий L5, а не старий сигнал L1. За даними OneNav, сигнали L5 у 30 разів складніше перехопити, ніж L1. За словами компанії, більшість смартфонів, літаків і автомобілів можуть використовувати сигнал L5, але тільки після того, як засічуть сигнал L1.

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"Обхід L1, як і L5-direct, має величезне значення для поточних подій в Україні, оскільки глушіння GPS впливає на все - від безпілотників США і ракет на полі бою до найважливіших об'єктів інфраструктури країни. Перехід критично важливих технологій у військових діях на використання найсучаснішого діапазону GPS може мати значний вплив на зусилля з подолання російських перешкод", - сказав виконавчий директор OneNav Стів Пойзнер.

При цьому контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері, член консультативної ради OneNav, заявив, що "перешкоди GPS можуть виникнути в будь-якій зоні бойових дій, і навіть внутрішні критичні інфраструктури перебувають під загрозою".

Проблеми з GPS - останні новини

29 квітня керівники міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що РФ глушить сигнали GPS у Балтійському морі, що могло призвести до авіакатастрофи.

Пізніше глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія несе відповідальність за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря.

8 травня стало відомо, що МЗС Естонії викликало главу посольства Росії в Талліні, щоб висловити протест через глушіння GPS.

13 травня видання Financial Times писало, що деякі цивільні рейси змушені були розвертатися в повітрі через раптові проблеми з навігацією, що стало результатом сплеску маніпуляцій з навігаційними сигналами.

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