Заборона на куріння запроваджується для дотримання громадянами правил носіння масок в громадських місцях.

В Туреччині звпровадили заборону на куріння в людних громадських місцях, щоб уповільнити недавній сплеск кількості пацієнтів з симптомами коронавірусу.

Читайте такожУ Туреччині почали випробування на людях вакцини від COVID-19Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Заборона на куріння покликана забезпечити дотримання громадянами правил носіння масок в громадських місцях, оскільки люди часто опускають їх під час куріння.

"Щоб забезпечити постійне і правильне носіння масок, з 12 листопада 2020 року буде запроваджено заборону на куріння на вулицях і проспектах, де громадяни перебувають або можуть скупчуватись, на площах і зупинках громадського транспорту" , - сказано в повідомленні.

Раніше міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа закликав громадян дотримуватися правил носіння масок і соціального дистанціювання.

"Я всього лише прошу вас зробити те, що ви можете. Більше нічого", - написав Коджа в Twitter.

Президент країни Реджеп Таїп Ердоган оголосив минулого тижня, що всі підприємства, включаючи ресторани, кафе, басейни і кінотеатри, закриватимуться щодня о 22:00 в рамках заходів проти пандемії коронавірусу.

Коронавірус в Туреччині

В останні кілька тижнів захворюваність на коронавірус в країні різко зросла. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Туреччині понад 400 тис. осіб заразилися COVID-19 і 11 145 померли від респіраторного захворювання.

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Автор: УНІАН