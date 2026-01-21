'Війни виграють вдома': Стубб пояснив, чому Фінляндія вже готова до нападу РФ

За словами президента Фінляндії, його країна має "найбільші арктичні сили в альянсі".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна готова до російського нападу, незалежно від того, чи отримає вона підтримку США. Про це він сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, цитує Business Insider.

Коли у Стубба запитали, чи може фінська армія ефективно захиститися від нападу РФ, він відповів:

"Так, ми можемо".

Він також розповів про обовʼязкову військову службу у Фінляндії, що відрізняє її від багатьох інших членів НАТО, та наголосив, що країна може мобілізувати 280 тисяч солдатів за лічені тижні.

"Разом із Польщею ми маємо найбільшу артилерію в Європі. Ми маємо ракети великої дальності, наземні, морські та повітряні", - підкреслив Стубб.

Президент пожартував, що Фінляндія не закуповувала їх, бо переймалася про союзників, таких як сусідня Швеція:

"Ми не маємо цього, бо турбуємося про Стокгольм".

У BI нагадали, що для Фінляндії ключовою проблемою безпеки вже давно є Росія, з якою вона має спільний кордон протяжністю близько 1300 кілометрів. Відомо, що під час Другої світової війни ці дві країни вели запеклі війни.

Також Стубб наголосив на повітряній силі Фінляндії, яка має на озброєнні 62 літаки F-18 і нещодавно придбані 64 винищувачі F-35.

Відомо, що ці літаки є американськими, тому для їхньої роботи потрібна підтримка США. Лідер Фінляндії впевнений, що така підтримка буде продовжена.

"Ваше наступне запитання буде: чи літають вони без американців? Ні, не літають. Але чи віримо ми, що вони продовжуватимуть літати, бо це в інтересах Америки? Так", - додав він.

Крім того, Стубб наголосив, що Фінляндія має "найбільші арктичні сили в альянсі".

За його словами, сила країни полягає також у її зосередженні на підготовці цивільного населення.

"Я думаю, ми також маємо розуміти, що війни ведуть на полі бою, але виграють їх вдома. Ось чому ми маємо цивільні укриття для 4,4 мільйона фінів. Ось чому ми маємо безпеку постачання, завдяки якій ми не маємо жодних проблем з нестачею продовольства, енергії або електромереж", - запевнив політик.

Водночас він вважає, що інші країни Європи також можуть захистити себе.

Стубба також запитали, чи потрібно Європі готуватися до захисту від США, він відповів:

"Ні. Давайте не будемо висувати гіпотези. Повернімося до реальності ситуації і подивимося на неї з правильної перспективи".

Своєю чергою президент Фінляндії відкинув ідею про те, що НАТО може розпастися через таку політичну напругу.

"Я думаю, що насправді ми перебуваємо в процесі створення сильнішого НАТО, ніж ми бачили з кінця холодної війни", - підсумував він.

Як писав УНІАН, у Фінляндії підвищать вік всіх резервістів з 2026 року. Згідно із законом, усі військовозобов’язані будуть перебувати в резерві, незалежно від їхнього військового звання, до 65 років. Тепер завдяки новому закону чисельність резерву збільшиться на 125 000 призовників протягом перехідного періоду в 5 років.

Водночас премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, куди РФ перекине війська, якщо укладе мирну угоду з Україною. За його словами, Росія у такому випадку розмістить свої війська на східний фланг НАТО.

"Ми знаємо, що навіть коли в Україні настане мир, Росія все одно залишатиметься загрозою. Очевидно, що вони перемістять свої військові сили ближче до нашого кордону і до кордону з Балтією. Зрозуміло, що нам потрібна фінансова підтримка [з Брюсселя]", - зазначив Орпо.

