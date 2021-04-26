За словами голови українського МЗС, Україна "рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував чеському колезі Якубу Кульганеку направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві.

Про це глава зовнішньополітичного відомства України повідомив на своїй сторінці у Twitter після розмови з главою МЗС Чехії.

"Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кульганеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями", - написав Кулеба.

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Раніше Чехія звинуватила Росію в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині країни та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв'язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а також оголосила в розшук "Олександра Петрова" та "Руслана Боширова".

У відповідь Росія оголосила 20 працівників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Згодом Чехія звернулася до Росії з вимогою переглянути рішення щодо висилки 20 співробітників чеського посольства.

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Автор: Катерина Комолова