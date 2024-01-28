Клаудіу Тирзіу заявив, що Румунія буде змушена вийти з НАТО.

Лідер румунської партії АСР Клаудіу Тирзіу заявив, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб анексувати території України. При цьому він заявив, що країна залишиться беззахисною перед військовими апетитами Росії.

"Я вважаю, що необхідне розморожування відносин між Румунією і Росією, я визнаю необхідність співпраці між Румунією і Росією, я готовий внести свою лепту в це, але тільки після того, як Росія доведе, що вона теж хоче всього цього", - цитує видання Newsweek політика.

За його словами, Румунія "затиснута між "двома імперіями", які порушують наш "суверенітет".

Відео дня

При цьому він заявив, що "офіційна позиція АСР полягає в тому, що НАТО, для вступу в який Румунія доклала величезних зусиль - саме для того, щоб захистити нас від росіян, які вже 12 разів вторгалися в нашу країну, - є лише однією з тих "імперій", з якими "ми повинні мати справу", щоб відхопити шматки України".

Варто відзначити, що раніше Клаудіу Тирзіу заявив росіянам, що він "готовий" дати їм "дай п'ять", через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну.

Заклики до анексії територій України

РФ виявилася не єдиною країною, яка хоче знищити Україну. Так, 20 березня 2023 року до парламенту Румунії надійшов проект закону "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною".

Ініціатором анексії територій України стала одіозна румунська сенатор Діана Шошоаке, яка відома зв'язками з Кремлем.

Крім того, складно назвати дружньою країною і Угорщину. Прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан неодноразово робив антиукраїнські заяви, підтримуючи Москву та шантажуючи Євросоюз.

Також лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцький заявив, що якщо Україна програє у війні, то Будапешт забере Закарпаття.

Вас також можуть зацікавити новини: