Ініціатором листа став уроженець Злочева.

Під листом Нобелівських лауреатів на підтримку України підписалися 177 представників вченої еліти світу, і його опублікували провідні світові видання.

Про це повідомляє у Facebook віце-президент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

"Я вже розповідав про лист на підтримку України Нобелівських лауреатів, які відгукнулися на ініціативу Роалда Хоффмана, уродженця Золочева. Під листом підписалися вже 177 представників вченої еліти світу. Його опублікували найбільші світові видання", — написав Борис Ложкін.

Як повідомляє у Facebook журналіст та історик з Ізраїлю Шимон Бріман, 11-12 березня лист Нобелівських лауреатів опублікували американські видання The Washington Post, The Wall Street Journal, New York Times —- National and International, британська The Guardian, канадські Globe and Mail, National Post, Toronto Star, німецька Suddeutzche Zeitung та ізраїльська Haaretz — Hebrew and International та інші.

"І величезне спасибі чудовому вченому, поетові та гуманісту професору Роальду Хоффману, Нобелівському лауреату з хімії, який зумів залучити до письма на підтримку України більше половини (!) всіх нобелівців, які живуть у світі", — зазначив Бріман.

Бріман нагадав історію Хоффмана. У роки Голокосту той разом із мамою та її братами знайшов порятунок під дахом будинку українського вчителя Миколи Дюка у селі Унів на Львівщині.

Через вимушене сидіння у схованці майже два роки і поневірянь по світу після війни, Роальд пішов до школи з великим запізненням. Але у 25 років уже проходив докторатуру в Гарварді, а у 44 отримав Нобелівську премію.

"Роальд досі в контакті з дітьми та онуками своїх рятівників. Так одного разу зроблене 80 років тому добро бумерангом повертається Україні від євреїв, які пам'ятають це добро. Бажаю Україні вистояти", — написав Бріман.