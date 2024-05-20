Туреччина передала дрони Bayraktar Akinji.

З моменту аварії вертольота, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, минуло 12 годин. Температура в районі пошуків сягнула 0.

Як пише Tasnim News Agency, кількість пошукових груп зросла, це дозволило розширити операцію на кілька різних напрямків. Для того, щоб пошукові роботи не переривалися, в регіон направили нові сили з окремих провінцій Східного Азербайджану.

"Наразі мороз сягнув 0 і створив додатковий тиск на рятувальників, але пошукову операцію не зупинили, вона триває з більшою інтенсивністю", - йдеться у повідомленні.

Також журналісти пишуть, що Туреччина направила на місце аварії свої дрони Bayraktar Akinji, вони мають допомогти у пошуково-рятувальних роботах.

Що відомо про падіння вертольота:

Вчора вдень з'явилися повідомлення про "жорстку посадку" гвинтокрила, який перевозив іранського лідера з Азербайджану. Це сталося у гірській місцевості.

Декілька разів у мережі повідомляли, що гвинтокрил вдалося відшукати, однак влада все спростувала. Згідно з офіційними даними, вони отримали сигнал з мобільного телефону людини, яка перебуває на борту, однак відшукати місце аварії заважає туман.

Тим часом американський журнал The Atlantic пише, що Раїсі вже мертвий, однак це приховують через страх, що це призведе до хаосу.

Вас також можуть зацікавити новини: