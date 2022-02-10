Міністерство підтвердило затримку, але пообіцяло, що вже цього тижня документ відправлять на розгляд парламентарям.

МЗС Британії не представило парламенту проект "найжорсткіших" санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України. Нині очільниця міністерства Елізабет Трасс перебуває з візитом у Москві.

Про це пише британське видання The Guardian.

Проект планували схвалити до 10 лютого, проте він так і не надійшов до парламенту, що викликало в опозиції підозри про доопрацювання режиму санкції у МЗС.

Міністерство підтвердило затримку, але пообіцяло, що вже цього тижня документ відправлять на розгляд парламентарям.

"Це буде найбільш жорсткий режим санкцій Британії проти Росії, і це означає, що ми зможемо діяти узгоджено зі США й іншими партнерами", - розповіли у МЗС.

Офіційно про причини такої затримки не повідомили. Проте видання зауважило, що напередодні візиту Трасс російське МЗС опублікувало заяву, у якій Москва закликала Лондон "змінити риторику".

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Передбачається, що санкції будуть спрямовані "на будь-яку компанію, пов’язану з Російською державою, що викликає значний економічний інтерес у Москви, чи працює у секторі, що має стратегічне значення для Росії.

Закон уповноважить Мінфін Британії накладати санкції на осіб, пов’язаних з цими компаніями. Раніше країна могла вводити обмеження тільки щодо компаній чи фізосіб, відповідальних за дестабілізацію України.

31 січня Трасс під виступу у парламенті, коментуючи пропозиції МЗС, зазначила, що російському режиму "сховатися не вдасться".

У день робочого візиту Трасс до Москви британський прем’єр Борис Джонсон вирушив до Польщі, після чого відправиться в Брюссель на зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Британія – одна з країн світу, яка погодилась постачати Україні зброю на тлі зростаючої російської загрози в Східній Європі. У січні до Києва прибула партія протитанкової зброї, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Крім того, Київ та Лондон уклали стратегічні угоди щодо будівництва морських портів і кораблів для українського ВМС.

Раніше міністр закордонних справ Елізабет Трасс висловилась про імовірність нового тристороннього союзу – з Україною та Польщею.

Посол України у Британії Вадим Пристайко припустив, що Лондон після виходу з ЄС зараз у пошуках нових геополітичних інтересів, і що на роль таких друзів цілком підходить Київ: "Британія хоче знайти нових друзів. На кандидатуру такого друга Україна підходить, попри весь багаж проблем, які тягнуться за дружбою з нашою державою, а це, у першу чергу, протистояння з Росією. Британія готова до такого кроку. Демонстрацією цієї готовності є постачання зброї".

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