Коля Лукашенко - третій син Олександра Лукашенка. За даними журналістів, в його розпорядженні знаходиться ціле крило в Палаці Незалежності в Мінську з купальнями, сауною, дегустаційною залою та особистим кінотеатром.

Син Олександра Лукашенка Микола живе в хоромах у Палаці Незалежності в Мінську.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

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Як повідомляється, там є окреме крило, куди вхід закритий навіть для співробітників. Там і розташовуються хороми Колі Лукашенка, його купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр.

"Під потреби найяснішого принца відведений справжній президентський люкс - власний санвузол, спальня, кімната для дозвілля. Кожне приміщення розміром з невелику "двушку"", - йдеться у повідомленні.

Для навчання є iMac за кілька тисяч доларів, книги, моделі кораблів і навіть набір солдатиків. Однак, за даними журналістів, в останні роки Коля більшу частину часу проводив в іншій резиденції — в Острошицькому містечку.

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Автор: Катерина Лиманська