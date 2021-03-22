Син Олександра Лукашенка Микола живе в хоромах у Палаці Незалежності в Мінську.
Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.
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Як повідомляється, там є окреме крило, куди вхід закритий навіть для співробітників. Там і розташовуються хороми Колі Лукашенка, його купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр.
"Під потреби найяснішого принца відведений справжній президентський люкс - власний санвузол, спальня, кімната для дозвілля. Кожне приміщення розміром з невелику "двушку"", - йдеться у повідомленні.
Для навчання є iMac за кілька тисяч доларів, книги, моделі кораблів і навіть набір солдатиків. Однак, за даними журналістів, в останні роки Коля більшу частину часу проводив в іншій резиденції — в Острошицькому містечку.
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