Президент Венесуели Мадуро заявив, що готовий поговорити із США про наркоторгівлю і нафту

Водночас він каже, що США " через погрози" навязують свої послуги з видобутку венісуельської нафти.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що відкритий до переговорів з адміністрацією президент США Дональда Трампа щодо наркоторгівлі та нафтових запасів країни, разом з тим він ухилився від відповіді на запитання про дронову атаку США на Венісуелу.

Про це повідомляє Тhe Hill. "Уряд США знає, бо ми повідомили багатьом їхнім речникам, що якщо вони хочуть серйозно обговорити угоду щодо боротьби з наркоторгівлею, ми готові", - сказав Мадуро в інтерв'ю іспанському журналісту Ігнасіо Рамонету.

"Якщо вони хочуть нафту, Венесуела готова до інвестицій США, як і з Chevron (нафтова компанія із США), коли завгодно, де захоче і як завгодно", - додав він.

Мадуро також наголосив, що США прагнуть зміни режиму у Венесуелі та сподіваються таким чином отримати доступ до нафтових запасів країни.

Його заяви, йдеться у публікації, звучать на тлі посилення тиску адміністрацією Трампа на венесуельського лідера через масову військову присутність США у регіоні. Сили Південнного командування США, неодноразово підривали нібито наркоторгові човни в Карибському басейні та східній частині Тихого океану, а також запровадили морську блокаду всіх санкціонованих нафтових танкерів, що прибувають і виходять із Венесуели.

Президент Венесуели вважає, що таким чином США "нав'язуються через погрози".

"Що вони шукають? Очевидно, що вони прагнуть нав'язатися через погрози, залякування та силу", - сказав Мадуро.

Також у матеріалі нагадують, що з початку вересня військові США підривали ймовірні судна контрабандистів наркотиків як у Карибському басейні, так і в Тихому океані, здійснивши щонайменше 35 ударів і вбивши щонайменше 115 "наркотерористів", що, за словами адміністрації США, є спробою зупинити потік незаконних наркотиків у регіоні.

В публікації також нагадують, що 24 грудня ЦРУ здійснило дроновий удар по венесуельському порту, де, за словами американських чиновників, венесуельська банда "Tren de Aragua" зберігає наркотики. Ця місія стала першими наземними ударами США всередині Венесуели з початку масштабного військового нарощування в районі.

На запитання про цей удар ЦРУ Мадуро сказав, що "це може стати темою, про яку ми поговоримо за кілька днів".

США і Венесуела

Як повідомлялося, у листопаді минулого року президент США Дональд Трамп надав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро час, щоб той залишив країну. Після відмови виконати ультиматум, США оголосили про закриття повітряного простору над країною.

Під час короткої розмови 21 листопада Мадуро висловив готовність залишити Венесуелу, але висунув низку вимог. Він просив повну амністію для себе та сім’ї, скасування всіх санкцій США, припинення провадження Міжнародного кримінального суду та зняття обмежень з понад 100 високопосадовців його уряду.

Трамп відхилив більшість цих умов. Розмова тривала менше 15 хвилин, і американський президент окреслив чіткий дедлайн - тиждень на те, щоб Мадуро покинув країну разом із родиною.

