Треба зробити так, щоб не було повторення Будапешта та Мінських домовленостей, - Рютте

В Альянсі пояснили, навіщо Україні потрібні справжні гарантії безпеки.

Гарантії безпеки набудуть чинності в разі укладення мирної угоди між Україною і Росією. Наразі пропрацьовуються відповідні документи, аби гарантувати, що Росія ніколи знову не нападе на Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції в Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали про відношення до російських заяв про те, що Москві нібито теж потрібні гарантії безпеки, які мають стати частиною мирного урегулювання з Україною.

"Деякий час тому я припинив реагувати на кожну інформацію, яка надходить від Лаврова або Росії. Я бачу, що Лавров знову стає дедалі більш активним. Але ні, це не я маю реагувати на будь-що, що вони кажуть", - відзначив Рютте.

При цьому, як зазначив генеральний секретар Альянсу, по суті, під американським керівництвом відбуваються спільні зустрічі з українцями і росіянами, і США дуже чітко тісно координують дії з союзниками, аби добитися завершення війни.

При цьому, за його словами, одним елементом цих зусиль є врахування того, що є потрібним для відновлення України після війни.

Другим елементом Рютте назвав мирне урегулювання разом з чутливими питаннями, в тому числі щодо територій. Рютте наголосив:

"І по-третє, я вважаю, що дуже важливе питання полягає у тому, як нам забезпечити, що не буде повторення Будапешту або Мінської домовленості, і що буде укладена угода та будуть чинними настільки сильні гарантії безпеки, що Путін ніколи знову не спробує атакувати вашу красиву країну".

Також у нього запитали, чи повинна Україна довіряти президенту США Дональду Трампу щодо обіцянки надати такі гарантії безпеки, які будуть схожими на 5 статтю Вашингтонського договору про створення НАТО, і зокрема, чи він вірить, що США будуть готові вступити на захисту України в рзі порушення Росією мирної угоди.

"Я думаю, що за останні шість місяців досягнуто великого прогресу стосовно безпекових гарантій", - сказав Рютте.

У цьому зв’язку, він нагадав, що гарантії безпеки для України передбачають три елементи.

Перший елемент є найбільш важливою складовою - це Збройні сили України. Зокрема, українські сили будуть перебувати на першій лінії оборони після укладення мирної угоди або в разі довготермінового припинення вогню.

Другий елемент - це залученні Коаліції охочих за лідерства Великої Британії і Франції. Багато союзників і партнерів обговорюють як можуть підтримати Україну на випадок укладення мирної угоди або тривалого припинення вогню.

І третій елемент - це залучення Сполучених Штатів Америки. Рютте пояснив:

"І це деталізується і ретельно опрацьовується. Впродовж останніх чотирьох-п’яти місяців".

При цьому, на його переконання, треба добитися укладення мирної угоди до того, як безпекові гарантії зможуть бути ведені в дію.

Як сказав генеральний секретар Альянсу, питання полягає у тому, чи росіяни готові до цього, і наразі колективно на чолі з командою президента США Дональда Трампа з’ясовується, чи росіяни готові відповідно співпрацювати, аби жахлива війна була довгостроково припинена і Росія більше не намагалася атакувати Україну.

"Саме для цього нам потрібні гарантії безпеки", - сказав Рютте.

Мирні переговори по Україні

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз працює над "планом сталого миру", який може змусити Москву піти на поступки. Ці умови можуть включати вимоги до Росії повернути тисячі дітей, викрадених з України, а також обмежити чисельність російських збройних сил після закінчення війни.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно наголосив, що "нацистські основи" України повинні бути ліквідовані, це умова безпеки для РФ.

