Президент Франції сказав, що Європа і Америка завжди стояли одна за одну.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те що, він не впевнений, що Європа прийшла б на допомогу Штатам. Про це повідомляє BFMTV.

Макрон, зокрема, сказав, що Європа і Америка завжди стояли одна за одну.

Видання нагадало, що президент США 6 березня, спілкуючись із журналістами, заявив, що США можуть відмовитися захищати країну-партнера по НАТО, якщо та не виконуватиме повністю зобов'язань щодо витрат на оборону.

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"Якщо вони не заплатять, я не збираюся їх захищати… Якби у Сполучених Штатів була проблема, і ми зателефонували до Франції чи інших країн, які я не буду називати, і сказали "у нас є проблема", як ви думаєте, вони приїдуть і допоможуть нам, як вони повинні? Я не впевнений", - сказав Трамп.

У відповідь йому Макрон підкреслив, що Франція відчуває "повагу і дружбу" до Сполучених Штатів і їх лідерів і "має право вимагати того ж" від американців.

"Ми лояльні та вірні союзники", - наголосив президент Франції.

Він нагадав про внесок маркіза Жильбера де Лафайєта у здобуття незалежності Сполучених Штатів, а також згадав висадку американських військ у Нормандії в 1944 році.

"Ми завжди були поруч один з одним", - підкреслив Макрон.

Останні заяви Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп зробив заяву щодо України та РФ і заговорив про ядерну зброю. Він, зокрема, повідомив про досягнення "значного прогресу" з Україною та Росією. Також зазначив, що "було б чудово", якби всі позбулися своєї ядерної зброї.

Також Трамп заявив, що в України не буде іншого вибору, окрім укладення мирної угоди з Росією. "Я думаю, що станеться наступне: Україна захоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір", - сказав Трамп. Він сказав, що і Росія також буде змушена укласти цю угоду.

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