Макрон про Україну: Мир - це не капітуляція

Він закликав продовжувати підтримувати Україну на шляху боротьби проти російських окупантів.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її захисті від Росії.

"Стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону. Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захистити свої кордони та суверенітет", - сказав Макрон після розмови з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні, передає Tagesschau.

Водночас Штайнмаєр також підкреслив, що допомогу Україні не можна послаблювати. Вранці неділі канцлер Олаф Шольц зазначив, що президент Росії Володимир Путін був готовий до того, що 24 тисячі російських солдатів гинуть або отримують важкі поранення щомісяця за його "імперіалістичні мрії".

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Мирні ініцітиви Макрона

Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Франції розпочнуться Олімпійські ігри. Макрон уже давно наполягає на перемир'ї, яке, за його словами, є частиною давньої традиції проведення Олімпійських ігор.

Водночас і Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський відкинули пропозицію про перемир'я. Зокрема, Путін заявив, що оскільки Росію було усунуто від участі в Олімпіаді в Парижі, вона не зобов'язана дотримуватися принципів Міжнародного олімпійського комітету. Зі свого боку Зеленський вважає, що можливе перемир'я дасть перевагу Москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.

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