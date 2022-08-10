Співрозмовники говорили про координацію дій для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову, під час якої підтвердили готовність підтримувати Україну у війні проти РФ "стільки, скільки буде необхідно".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єлисейського палацу.

Згідно з повідомленням, телефонна розмова відбулася 9 серпня 2022 р.

"Президент Республіки та прем’єр-міністр підтвердили рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також підтримувати високий рівень координації між партнерами для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях", - мовиться у повідомленні.

Також співрозмовники обговорили продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України. Обидва лідери підтвердили свою підтримку зусиль Європи в експорті продовольства автомобільним і річковим транспортом в рамках "маршрутів солідарності".

Крім того, Макрон і Джонсон обговорили зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Сполученим Королівством.

Нагадаємо, Макрон назвав РФ "однією з останніх колоніальних імперій".

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