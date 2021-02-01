Сьогодні на засіданні суду повідомили про подальші процесуальні дії, що передуватимуть початку розгляду справи MH17 по суті у червні 2021 року.

У Нідерландах відновилися судові слухання у справі про збиття малайзійського «Боїнга» (рейс MH17), збитого у липні 2014 року в небі над окупованою частиною Донецької області.

Читайте такожЗбиття MH17: суд визначився з датою розгляду справи по сутіЯк передає кореспондент УНІАН, сьогодні відновилося засідання Окружного суду Гааги, яке відбувається в судовому комплексі “Схіпхол” (передмістя Амстердама). Засідання транслюється на сайті, присвяченому справі MH17.

Суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що 18 грудня 2020 року суд направив сторонам обвинувачення (Державній прокуратурі Нідерландів) і захисту (підозрюваного Олега Пулатова) листа для проведення інтерв'ю з представниками Аерокосмічного центру Нідерландів і Королівською військовою академією, а також експертами російського концерну "Алмаз-Антей". Водночас суддя вислови думку, що відповідні допити можуть бути завершені у квітні 2021 року.

Суддя додав, що ці слідчі дії мають завершитися до того моменту, як у червні розпочнеться розгляд справи по суті.

Також він сказав, що 18 січня 2021 року російський концерн "Алмаз-Антей" відреагував на доповіді Аерокосмічного центру Нідерландів і Королівської військової академії стосовно технічного розслідування причини збиття «Боїнга». Ця відповідь буде представлена нідерландським експертам, а потім слідчий суддя заслухає усіх експертів, але російських експертів окремо.

Разом з тим суддя повідомив, що адвокати родичів жертв написали листа до суду з проханням відтермінувати кінцеві строки для представлення їхньої позиції стосовно вимог про відшкодування шкоди у зв'язку із загибеллю їхніх близьких після збиття літака. Це зроблено у зв'язку з необхідністю вивчення українського законодавства. Суд вирішив, що ці вимоги тепер треба подати не пізніше 15 квітня 2021 року. З цієї причини обмін думками у письмовому вигляді з цього питання теж буде відтерміновано.

Адвокати родичів заявили, що мають намір подати свою позицію щодо вимог про відшкодування не пізніше 15 квітня, що, на їх думку, узгоджуватиметься з наміром суду розпочати розгляд справи по суті у червні. Після 15 квітня сторона обвинуваченні і сторона захисту матимуть сім тижнів, аби підготувати свої відповіді у письмовому вигляді. Адвокати родичів очікують, що ці відповіді будуть підготовлені до 3 червня.

Також адвокати родичів очікують на додаткові звапитання, і відповідно потребуватимуть часу, аби підготувати свої відповіді, що приблизно може відбцтися у вересні.

При цьому адвокати родичів планують, що зможуть представити свою позицію на слуханнях восени, і зокрема детально роз'яснити після 1 листопада.

Окрім того, суддя Стейнгаюс, говорячи про клопотання Державної прокуратури Нідерландів стосовно інспектування відтвореної моделі літака рейсу MH17, сказав, що відповідне рішення за цим клопотанням ймовірно буде ухвалене у квітні 2021 року.

Суддя Стейнгаюс оголосив, що підозрюваний Олег Пулатов (позивний "Гюрза") відсутній на судовому засіданні, але його інтереси представляють нідерландські адвокати.

Також на засідання знову не з'явилися інші троє підозрюваних Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), а також Леонід Харченко (позивний "Крот"). Хоча, за словами судді, усі троє були поінформовані про сьогоднішні слухання, справа проти них розглядаються заочно.

Справи проти усіх чотирьох підозрюваних розглядаються паралельно, але не разом.

Збиття літака авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 рокуміжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Віталій Саєнко