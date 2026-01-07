Великобританія допомогла США затримати російський нафтовий танкер

Міноборони Великої Британії заявило, що надало допомогу в захопленні танкера "Марінера" на прохання уряду США.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що Велика Британія надала "підтримку" США під час операції із захоплення судна Bella 1/ Marinera. Про це пише The Guardian.

"Збройні сили Великої Британії надали заздалегідь сплановану оперативну підтримку, включаючи розміщення, американським військовим силам, які перехопили Bella 1 в районі між Великою Британією, Ісландією та Гренландією після запиту США про допомогу. RFA Tideforce надала підтримку американським силам, які переслідували і перехопили Bella 1, а Королівські ВПС забезпечили спостереження з повітря", - йдеться в заяві.

Відзначається, що відносини Великої Британії і США в галузі оборони і безпеки "є найглибшими в світі, і Велика Британія надала підтримку в повній відповідності з міжнародним правом".

Міністерство оборони Великої Британії додало, що корабель "спочатку йшов під фальшивим прапором", а потім "відключив свої транспондери в морі і спробував знову вийти під прапором, перебуваючи під переслідуванням, що вказує на його ганебні зв'язки з глобальним обходом санкцій":

"Недавні оцінки показують, що судно Bella 1 було замішане в незаконній діяльності, пов'язаній з міжнародним тероризмом і злочинністю, включаючи "Хезболлу", і було частиною мережі зростаючої тіньової активності, яка підживлює і фінансує протиправну діяльність по всьому світу. Прапорення судна Росією демонструє їхню роль у цій взаємопов'язаній тіньовій діяльності, яку ми спостерігаємо по всьому світу, яка загрожує нашій національній безпеці, завдає шкоди нашій економіці та підриває глобальну безпеку".

Танкер RFA Tideforce, один з чотирьох танкерів класу Tide, що перебувають на службі в Королівському допоміжному флоті, прибув туди для заправки американських засобів, що беруть участь у місії. Джерело в Королівському флоті повідомило, що неясно, чи було взагалі потрібно якесь паливо.

Що кажуть в РФ

У МЗС РФ повідомили, що Москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно "Марінера", що йшло під прапором Росії.

"РФ вимагає від США забезпечити гуманне і гідне поводження з громадянами Росії на судні "Марінера", дотримуватися їх прав та інтересів, додали у відомстві. Також США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян, які перебувають на танкері, на батьківщину", - уточнили в МЗС.

Затримання танкерів "тіньового флоту"

Сьогодні американські військові захопили російський танкер Marinera (Bella 1). За даними Reuters, "поблизу перебували російські військові кораблі, в тому числі підводний човен", раніше відправлені Росією для охорони судна.

Пізніше США затримали другий танкер "тіньового флоту" РФ. Йдеться про судно M/T Sophia, яке "діяло в міжнародних водах і займалося незаконною діяльністю в Карибському морі".

