США схвалили продаж Україні обладнання для ракетного комплексу Hawk

Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування ракетної системи Hawkта супутнього обладнання іноземним військовим компаніям на суму $108,1 млн.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту. "Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі", – прокоментували рішення в Держдепі.

Там зазначили, що цей продаж покращить можливості України щодо протидії поточним і майбутнім загрозам, додатково оснастивши її засобами для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки за рахунок більш потужної інтегрованої системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Hawk – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середньої дальності, який розроблявся для знищення літаків. Пізніше його допрацювали для перехоплення ракет в польоті.

На озброєння у США комплекс прийняли у 1960 році. З того часу ЗРК неодноразово піддавався модернізаціям, які не дозволяли комплексу сильно застаріти.

Минулого літа Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму $322 млн. Було передбачено продаж ракетних систем HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно $172 млн.

західні аналітики оцінюють ймовірність ураження повітряної цілі комплексом у 85%.

