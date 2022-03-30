Німецька промисловість від сталі до хімічної промисловості закриється протягом кількох тижнів, якщо поставки до Росії будуть припинені.

Німеччина активувала план надзвичайної ситуації, аби скерувати обмежені поставки енергоносіїв у разі, якщо Росія припинить постачати газ через відмову сплачувати за нього в рублях.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву віцеканцлера та міністра економіки Німеччини Роберта Хабека.

Берлін, який покладається на Росію більше ніж на 50% свого природного газу та вугілля, ініціював першу з трьох фаз плану, сигналізуючи про наявність серйозних ознак погіршення ситуації з постачанням, заявив міністр економіки Роберт Хабек.

Протистояння між Європою та Росією загрожує зруйнувати енергетичні ринки: ціни на європейський газ після оголошення зросли на 15%. Німецька промисловість від сталі до хімічної промисловості закриється протягом кількох тижнів, якщо поставки до Росії будуть припинені.

"Є ще два кроки, тривога та аварійна фаза, але ми ще не на місці. Ситуація повинна різко погіршитися, перш ніж ми досягнемо цих етапів. Тоді нам практично знадобиться змінити лінії постачання, і ми повинні будемо відповідним чином реагувати", - сказав Хабек.

Міністр закликав компанії та споживачів допомагати, зменшуючи споживання енергії, де це можливо. Урядові чиновники також спілкуватимуться з постачальниками енергії та основними споживачами, щоб обговорити, як визначити пріоритетність використання газу. Наразі сховища заповнені на 25%, і уряду не потрібно втручатися в ринок.

"Тільки на третьому етапі держава втрутиться та регулюватиме потік газу", — сказав Хабек, додавши, що енергетичний регулятор Bundesnetzagentur "у цей момент вирішить, які регіони та які галузі промисловості будуть обслуговуватися на вторинній основі".

Раніше поставка газу з РФ до Європи по газопроводу "Ямал-Європа" (йде через Білорусь і Польщу до Німеччини) в точці Мальнов (ФРН) впали до нуля.

У Кремлі заявили, що до 31 березня розроблять практичні механізми, що дозволяють іноземним компаніям платити за її газ в рублях. Водночас лідери Євросоюзу відхилили вимогу президента РФ платити за газ в рублях.

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