Канцлер Німеччини Анґела Меркель визнала, що світова спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення контингентів міжнародних збройних сил.
Виступаючи в Бундестазі, Меркель заявила в середу, 25 серпня, що "було недооцінено", наскільки швидко в цій країні припинили чинити опір радикальному ісламістському рухові "Талібан", повідомляє DW.
Уся міжнародна коаліція "абсолютно очевидно недооцінила" швидкість такого розвитку подій, наголосила канцлер.
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Вона заявила, що була шокована ситуацією в Афганістані і назвала розвиток останніх днів "жахливим" і "гірким". Для людей в Афганістані це "величезна трагедія", особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство.
Меркель пообіцяла продовжити евакуаційну місію з Афганістану "якомога довше". Однак вона не надала жодної інформації про те, як довго триватимуть евакуаційні рейси Бундесверу. При цьому раніше повідомлялося, що авіаперевезення Бундесверу, ймовірно, завершаться вже 27 серпня.
Своєю чергою, канцлер підкреслила, що зупинка авіаперевезення не повинна означати припинення зусиль щодо допомоги афганським місцевим працівникам.
За словами Меркель, на сьогодні Бундесвер вивіз з Афганістану понад 4600 людей з 45 країн. Майже половина евакуйованих - жінки, а евакуація проводиться у тісній координації з союзниками.
У своєму виступі в Бундестазі Анґела Меркель підкреслила, що місія в Афганістані не була марною. За останні 20 років дитяча смертність у країні зменшилася вдвічі, 70 відсотків афганців тепер мають доступ до питної води, а понад 90 відсотків - до електрики, зазначила канцлер. При цьому вона визнала, що "Талібан" тепер є "реальністю в Афганістані", і тепер із цим мають розібратися політики.
Міжнародна спільнота повинна підтримувати діалог з талібами, щоб захистити прогрес, якого в Афганістані було досягнуто за останні два десятиліття.
"Наша мета повинна полягати в тому, щоб максимально зберегти те, чого ми досягли в плані змін в Афганістані за останні 20 років. Це те, про що міжнародна спільнота має поговорити з талібами", - підкреслила канцлер.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна вже трьома рейсами повертала українців з Афганістану. Зокрема, 23 серпня було евакуйовано 98 осіб: 41 українця та 57 афганців..
- 19 серпня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану. 25 серпня стало відомо, що Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані.