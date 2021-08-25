Канцлер Німеччини визнала, що міжнародна спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення з цієї країни іноземних контингентів.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель визнала, що світова спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення контингентів міжнародних збройних сил.

Виступаючи в Бундестазі, Меркель заявила в середу, 25 серпня, що "було недооцінено", наскільки швидко в цій країні припинили чинити опір радикальному ісламістському рухові "Талібан", повідомляє DW.

Уся міжнародна коаліція "абсолютно очевидно недооцінила" швидкість такого розвитку подій, наголосила канцлер.

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Вона заявила, що була шокована ситуацією в Афганістані і назвала розвиток останніх днів "жахливим" і "гірким". Для людей в Афганістані це "величезна трагедія", особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство.

Меркель пообіцяла продовжити евакуаційну місію з Афганістану "якомога довше". Однак вона не надала жодної інформації про те, як довго триватимуть евакуаційні рейси Бундесверу. При цьому раніше повідомлялося, що авіаперевезення Бундесверу, ймовірно, завершаться вже 27 серпня.

Своєю чергою, канцлер підкреслила, що зупинка авіаперевезення не повинна означати припинення зусиль щодо допомоги афганським місцевим працівникам.

За словами Меркель, на сьогодні Бундесвер вивіз з Афганістану понад 4600 людей з 45 країн. Майже половина евакуйованих - жінки, а евакуація проводиться у тісній координації з союзниками.

У своєму виступі в Бундестазі Анґела Меркель підкреслила, що місія в Афганістані не була марною. За останні 20 років дитяча смертність у країні зменшилася вдвічі, 70 відсотків афганців тепер мають доступ до питної води, а понад 90 відсотків - до електрики, зазначила канцлер. При цьому вона визнала, що "Талібан" тепер є "реальністю в Афганістані", і тепер із цим мають розібратися політики.

Міжнародна спільнота повинна підтримувати діалог з талібами, щоб захистити прогрес, якого в Афганістані було досягнуто за останні два десятиліття.

"Наша мета повинна полягати в тому, щоб максимально зберегти те, чого ми досягли в плані змін в Афганістані за останні 20 років. Це те, про що міжнародна спільнота має поговорити з талібами", - підкреслила канцлер.

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Автор: Леся Лещенко