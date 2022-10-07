Вона назвала президента РФ одним з найбільших злочинців нашої епохи.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова вдягла футболку з написом F**k you Putin, щоб привітати президента Росії Володимира Путіна з 70-річчям.

Відповідний твіт із фото вона опублікувала у Twitter.

Міністр назвала президента РФ одним з найбільших злочинців нашої епохи.

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"Я дякую друзям з колекції Gift for Putin за подарунок для мене. Коли ще я маю одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію щодо одного з найбільших злочинців нашої епохи. Скоро ми переможемо", - написала Чернохова.

День народження Путіна

Як відомо, 7 жовтня Путін відзначає день народження. Російському диктатору виповнилося 70 років. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну на юбілей трактор "Беларус".

Українська IT-армія "привітала" російського лідера зламавши сайти ОДКБ.

Російський патріарх Кирило закликав росіян та духовенство два дні "молитися за здоров'я" кривавого диктатора. Водночас відомий таролог Хомутовська вважає, що Путін помре вже цього року.

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