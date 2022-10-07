Заклик приурочено до ювілею російського диктатора.

Російський патріарх Кирило закликав росіян та духовенство два дні "молитися за здоров'я" диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РПЦ.

Заклик Кирила пролунав у переддень ювілею Путіна. Завтра російському диктатору виповниться 70 років. В часть цього свята за здоров'я кривавого диктатора нібито треба молитися аж два дні. Патріархія затвердила тексти для двох різних молитов.

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"Патріарх Кирило вважав за необхідне всім вірянам "піднести цього дня старанну домашню молитву про здоров'я глави держави російської". Молитися про здоров'я президента священики будуть у день його народження, 7 жовтня, і наступного дня, коли святкують Сергія Радонезького", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Канада ввела санкції проти патріарха Кирила та російських пропагандистів.

Згодом Кабінет міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи її представників.

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